Первую в Южной Осетии военную кафедру откроют в 2024 году

Как сообщил ректор Юго-Осетинского государственного университета Вадим Тедеев, есть полная поддержка со стороны министерства обороны республики

ЦХИНВАЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Военная кафедра на базе Юго-Осетинского государственного университета откроется в 2024 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил ректор университета Вадим Тедеев.

"Вопрос с военной кафедрой затянулся, но в этом году мы ее откроем по двум воинским учетным специальностям - "командир мотострелкового взвода" и "артиллерист". На уровне президента республики есть распоряжение соответствующим структурам, остались технические моменты, которые будут отработаны. Есть полная поддержка со стороны министерства обороны республики", - сказал Тедеев.

В ноябре 2022 года представители оборонных ведомств России и Южной Осетии в ходе переговоров в Москве рассмотрели возможность открытия военной кафедры в Юго-Осетинском госуниверситете. По окончании военной кафедры вуза студенты получат офицерские звания.