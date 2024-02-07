ПсковГУ запустил первый в Союзном государстве проект повышения квалификации в медиасреде

Программа проекта состоит из двух модулей: "Цифровая коммуникация в реализации молодежной политики" и "Медиаинструменты в реализации молодежной политики"

ПСКОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Ведущий вуз Псковской области - Псковский государственный университет (ПсковГУ) совместно с Республиканским институтом высшей школы Белоруссии разработал и запустил первую в Союзном государстве программу повышения квалификации молодых специалистов в сфере цифровизации и медийной среды. С ее помощью слушатели могут научиться создавать графический дизайн и социальную рекламу, а также использовать искусственный интеллект в своем творчестве, сообщили ТАСС в пресс-службе ПсковГУ.

"Преподаватели Псковского государственного университета и Республиканского института высшей школы Белоруссии разработали первую в Союзном государстве дополнительную профессиональную программу повышения квалификации "Цифровая коммуникация и медиаинструменты в реализации молодежной политики". Среди рассматриваемых тем - цифровой брендинг молодежных проектов, искусственный интеллект в системе цифрового творчества молодежи и графический дизайн как средство коммуникации", - сообщили в вузе ТАСС.

По данным пресс-службы ПсковГУ, этот курс повышения квалификации является первой в истории Союзного государства совместной российско-белорусской программой дополнительного образования. "Она направлена на совершенствование умений и навыков специалистов по работе с молодежью. Программа состоит из двух модулей: "Цифровая коммуникация в реализации молодежной политики" и "Медиаинструменты в реализации молодежной политики". Объем программы - 38 часов", - говорится в сообщении.

Первыми слушателями программы стали проректоры по молодежной политике и воспитательной работе, а также начальники профильных управлений вузов - членов консорциума "Российско-Белорусский университетский союз "Вместе", который был создан в марте 2023 года при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет -2030".

"Программа позволит решить задачу по формированию единых подходов в реализации молодежной политики в учреждениях образования двух стран и решении задач Союзного государства в данной сфере. <..> С ее помощью слушатели знакомятся с медиастратегиями молодежных проектов, в том числе в сфере патриотического воспитания, учатся эффективно управлять социальной рекламой и составлять контент-план", - говорится в сообщении.