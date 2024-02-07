Глава Владимирской области порекомендовал школьникам из-за снегопада остаться дома

Александр Авдеев уточнил, что все образовательные организации должны работать и принимать детей в случае необходимости

ТАСС, 7 февраля. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев порекомендовал школьникам из-за сильного снегопада, который наблюдается в регионе в связи с циклоном "Ольга", остаться дома в четверг и пятницу. При этом все учебные заведения региона продолжат свою работу, не зависимо от того, какое решение примут родители школьников.

"По прогнозам владимирских метеорологов, обильный снегопад, вызванный мощным североатлантическим циклоном "Ольга", будет идти не менее суток. Сугробы могут достигать 50 см, а видимость ухудшится до 500 метров. При возможности в такую непогоду детям и школьникам, в том числе и старших классов, лучше оставаться дома 8 и 9 февраля", - написал он в своем Telegram-канале.

Авдеев уточнил, что все образовательные организации должны работать и принимать детей в случае необходимости, несмотря на принятое решение родителей учеников.