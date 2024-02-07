В Подмосковье к уборке снега привлекли более 16 тыс. дворников

Область расчищают также 1,9 тыс. единиц техники

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Порядка 16,5 тыс. дворников и 1,9 тыс. единиц техники привлечены к чистке дорог от снега в связи с циклоном "Ольга" в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

"Наши коммунальные и дорожные службы сейчас работают в усиленном режиме. Для расчистки дворов и улиц мы привлекли более 16,5 тыс. дворников и 1,9 тыс. единиц техники. Дополнительно задействованы ресурсы "Мосэнерго" и "Мособлгаза" - это еще 728 человек и 39 единиц техники", - говорится в сообщении.

Воробьев добавил, что муниципальные и региональные дороги расчищают более 2,3 тыс. рабочих и около 1,5 тыс. единиц техники. На данный момент очищено от снега 18 тыс. км дорог.

Губернатор отметил, что из-за циклона снежный покров увеличился на 12 см. По его словам, синоптики прогнозируют продолжение снегопада до 01:00 8 февраля. "Прошу пешеходов и водителей быть особенно внимательными на дорогах. По возможности, завтра лучше пересесть на общественный транспорт", - заключил Воробьев.