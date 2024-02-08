Путин проведет заседание Совета по науке и образованию

Глава государства ранее присвоил госнаграды нескольким академикам РАН и подписал указ о присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День российской науки проведет заседание Совета по науке и образованию, на котором, в частности, будут обсуждаться меры по развитию и поддержке фундаментальной науки.

Об этом накануне сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко.

Президент традиционно уделяет большое внимание развитию отечественной науки и образования, проводит встречи с российскими учеными и исследователями, по итогам которых дает необходимые поручения.

С начала этого года Путин успел обсудить текущее положение дел с министром просвещения Сергеем Кравцовым и главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым, пообщаться со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, провести совещание по вопросу создания в стране сети современных кампусов, дать несколько поручений, подготовленных им по результатам встречи с участниками III Конгресса молодых ученых и по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Глава государства также присвоил госнаграды нескольким академикам РАН и подписал указ о присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год.

О совете

Совет при президенте РФ по науке и образованию - совещательный и координационный орган при главе государства, образованный для определения стратегических целей и задач развития научно-технической сферы и образования, приоритетов научно-технологического развития России.

Предыдущий раз Путин собирал совет ровно год назад. Тогда он подчеркивал, что Россия не может позволить себе критическую зависимость от зарубежных научных разработок, и призывал сосредоточиться на создании технологий, которые позволят обеспечить территориальную целостность и безопасность страны, работу здравоохранения, ЖКХ, энергетики, ключевых отраслей промышленности.

Помимо этого, президент обращал внимание на то, что нужно активнее переходить к созданию конкурентных продуктов на основе уже существующих уникальных отечественных разработок, в частности в области атомной энергетики и гиперзвуковых технологий.

О дате

8 февраля ежегодно, с 2000 года, в РФ отмечается День российской науки. Он был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 7 июня 1999 года в ознаменование 275-летия со дня создания в России национальной Академии наук.

В рамках празднования проводятся научные конференции и семинары, встречи с учеными, различные выставки.