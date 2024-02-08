В Эквадоре разрешили проведение эвтаназии

По сведениям газеты El Universo, ранее медикам, которые провели процедуру, могло грозить до 13 лет лишения свободы

ГАВАНА, 8 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд Эквадора принял решение о признании неконституционности применения статьи уголовного кодекса страны об убийстве в случаях решения об эвтаназии. Об этом в среду сообщает местная газета El Universo.

Отмечается, что до настоящего момента медикам, проведшим процедуру, могло грозить от 10 до 13 лет тюремного заключения. Решение было принято по итогу рассмотрения иска 42-летней Паолы Рольдан, которая на протяжении трех лет страдает боковым амиотрофическим склерозом - заболеванием, которое постепенно поражает двигательные нейроны и не позволяет контролировать движения конечностей. Рольдан на протяжении этого времени подключена к аппарату искусственного дыхания.

"Суд считает, что дело связано с правами на достойную жизнь и свободное развитие личности, поэтому, проведя экспертизу, приходит к выводу, что жизнь допускает исключения из своей неприкосновенности, когда речь идет о защите других прав", - приводит издание выдержки из решения суда.

Инстанция также предписала, что Министерство здравоохранения Эквадора в течение двух месяцев должно издать постановление, регулирующее порядок применения эвтаназии. Кроме того, Национальному собранию (однопалатному парламенту) предлагается в течение года рассмотреть и принять закон, регулирующий процедуру.