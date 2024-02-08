США депортировали разыскиваемого на родине россиянина Лекомцева

Мужчина в РФ находится в розыске по обвинениям, связанным с эксплуатацией детей

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выдворили гражданина России Игоря Лекомцева, разыскиваемого на родине за преступления, связанные с эксплуатацией детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду Службой иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США.

Как следует из пресс-релиза подразделения ведомства в Сиэттле (штат Вашингтон), его сотрудники "26 января выдворили 45-летнего гражданина России Игоря Лекомцева, который разыскивается в своей родной стране по обвинениям, связанным с эксплуатацией детей".

Отмечается, что Лекомцев прибыл в США в апреле 2017 года по туристической визе. Он был арестован в июле 2020 года службой иммиграционного контроля Сиэттла.