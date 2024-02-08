Почти половина опрошенных научных работников в РФ мечтали стать учеными с 11 лет

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Почти половина опрошенных российских научных работников мечтали об исследовательской деятельности еще с 11-15 лет. Это следует из опроса, проведенного РТУ МИРЭА, результаты имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 2 тыс. человек в возрасте до 40 лет, среди них аспиранты, доценты, кандидаты и доктора наук из всех федеральных округов РФ.

"У 11% мечта стать ученым появилась в дошкольном возрасте, у 35% в возрасте до 10 лет, то есть в младших классах. Еще 48% указали на среднюю школу, то есть на возраст 11-15 лет, и лишь 8% - на выпускные классы (17-18 лет)", - говорится в исследовании.

Те, кто заинтересовался наукой в школе, указали на несколько повлиявших на решение факторов. Например, это документальные и художественные фильмы о науке, истории великих ученых прошлого и современности, пример родственников или знакомых семьи. Также они вдохновлялись значимыми событиями в истории науки, как положительными, например космическими разработками, так и негативными - техногенными катастрофами в прошлом. Отмечается, что 84% опрошенных исследователей назвали главной мотивацией стать учеными желание совершить открытие или изменить мир к лучшему. Еще 11% респондентов указали на желание высокого заработка, 5% отметили необходимость общественного признания и одобрения.

"Наше исследование показало, что новое поколение ученых - это люди, которые оказались в своей профессии отнюдь не случайно, большинство из них интересовались наукой в юном возрасте. Немалая заслуга в этом окружения школьников, тех, кто непосредственно обучает, проводит семинары, практикумы, дополнительные занятия", подчеркнул ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

8 февраля отмечается День российской науки.