На Камчатке в зону СВО передали более 100 дронов

Партию устройств отправили в 110-ю гвардейскую мотострелковую бригаду

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Крупная партия дронов, произведенных на Камчатке, передана в зону СВО для военнослужащих с полуострова, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

"Передал нашим бойцам новую партию дронов-камикадзе, которые производят на Камчатке. Сделал это лично - мне важно самому услышать, как можно улучшить эту экспериментальную разработку, чтобы она стала еще эффективнее - это могут быть характеристики управления, дальности полета, грузоподъемности и так далее. Вся партия, это 100 дронов, поехали в 110-ю гвардейскую мотострелковую бригаду", - написал Солодов.

Как сообщили ТАСС в краевом правительстве, осенью 2023 года на Камчатке приступили к сборке дронов-камикадзе. Это стало возможным благодаря ТОР "Патриотическая".