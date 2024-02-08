В Хабаровске намерены построить 9 км сетей для газификации микрорайона города

Работы планируют провести в 2024 году

ХАБАРОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Строительство 9 км сетей проведут в Хабаровске в 2024 году для газификации микрорайона Пятая площадка, сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Губернатор побывал в гостях у пенсионерки Зинаиды Горошит. В ноябре 2022 года женщина от лица жителей частного сектора микрорайона пожаловалась на затягивание сроков газификации. Тогда же и позвала губернатора на чай с вареньем, но с условием, что чайник будет греть на плите, работающей на природном газе.

"Мы проделали большую совместную работу: построили сети, подготовили дома к приему газа. И вот за день до Нового года первые десятки абонентов начали получать голубое топливо. В том числе и Зинаида Николаевна. Но процесс здесь еще не закончен. В этом году надо провести еще почти 9 км сетей, и тогда все 455 частных домов на Пятой площадке будут газифицированы", - написал Дегтярев.

Он отметил, что через неделю пенсионерка получит 150 тыс. рублей в рамках краевых мер социальной поддержки, деньги направят на компенсацию затрат на установку оборудования для подключения дома к газу.

С запуском газа в построенную газораспределительную сеть техническую возможность для подключения получили 96 домов по улицам Ачинской, Оршской, Кишиневской, Сунгарийской, Архангельской, Армейской, Томской и по переулку Смежный. В 2024 году, как уточнили ТАСС в региональном правительстве, завершатся работы по пуску газа в эту сеть для подключения в общей сложности 187 частных домов, а также построят второй пусковой комплекс для возможности подачи газа еще в 172 дома в микрорайоне.

Губернатор добавил, что таким образом выполняется поручение президента России Владимира Путина по социальной догазификации. Недавно благодаря работе правительства края с компанией "Газпром" голубое топливо пришло в микрорайон Овощесовхоз в Хабаровске.