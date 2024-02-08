Мишустин отметил вклад СПбГУ в достижение национальных целей

Премьер-министр поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного университета с 300-летним юбилеем высшего учебного заведения

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) с 300-летним юбилеем высшего учебного заведения, отметив вклад вуза в развитие российской науки и в достижение национальных целей.

"Дорогие друзья! Преподаватели, студенты и выпускники Санкт-Петербургского государственного университета! Вы вносите огромный вклад в развитие отечественной науки, достижение национальных целей", - говорится в поздравлении премьер-министра, опубликованном на сайте правительства.

Глава кабмина напомнил, что история старейшего российского вуза началась в 1724 году с указа Петра I о создании Петербургской академии наук и университета. И вот уже 300 лет СПбГУ сохраняет и развивает лучшие традиции отечественной высшей школы, заложенные выдающимися учеными. Вуз по праву может гордиться своими выпускниками, вписавшими имена в мировую историю, среди которых - лауреаты Нобелевской и Филдсовской премий, известные деятели науки, культуры, политики и спорта, подчеркнул Мишустин.

СПбГУ является одним из крупнейших международных научно-образовательных центров и ведущим вузом страны. Он уверенно занимает лидирующие позиции в сфере подготовки квалифицированных специалистов. А в его высокотехнологичных лабораториях проводятся фундаментальные исследования, совершаются прорывные открытия, создаются инновационные разработки, которые способствуют достижению технологического суверенитета страны, заметил премьер-министр.

Мишустин поблагодарил профессорско-преподавательский состав университета за искреннюю преданность призванию. "Компетентные и целеустремленные, вы обеспечиваете высокое качество образовательного процесса, активно применяете новейшие методики и информационно-коммуникационные технологии. Передаете молодому поколению свои знания и опыт, вдохновляете на новые свершения", - подчеркнул он, пожелав преподавателям и студентам СПбГУ дальнейших успехов, реализации намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия.

Об университете

Санкт-Петербургский государственный университет - первый университет России, один из крупнейших образовательных и научных центров. Датой его основания считается 8 февраля 1724 года, когда решением Сената был введен в действие указ Петра I от 22 января 1724 года об учреждении Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге (ныне Российская академия наук в Москве).

В 2023-2024 годах в СПбГУ реализуются 505 основных образовательных программ и более тысячи дополнительных. СПбГУ имеет восемь зарубежных представительств, кампус в городе Харбине (КНР) и филиал в городе Ташкенте (Узбекистан). В конце 2023 года более 400 студентов начали учиться в новом филиале СПбГУ в Каире (Египет).

По состоянию на 2024 год, в вузе обучаются свыше 27 тыс. студентов из более чем 100 стран. В университете числится более 5 тыс. научно-педагогических работников, свыше 1 400 докторов наук, 19 академиков и 26 членов-корреспондентов РАН и Российской академии образования.

С мая 2008 года ректором СПбГУ является Николай Кропачев. Попечительский совет университета возглавляет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Среди преподавателей университета - Александр Бастрыкин, Валерий Гергиев, Михаил Пиотровский, Михаил Ковальчук и другие.