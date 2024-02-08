Кириенко посетил будущий образовательный центр "Маяк" в Запорожской области

Первый замруководителя администрации президента РФ также встретился с заместителем главы Росмолодежи Дамиром Фатаховым и представителями местных властей

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко в ходе поездки посетил строящийся в Бердянске образовательный центр "Маяк", сообщается в Telegram-канале губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Как отметил глава региона, образовательный центр начнет работу уже в 2024 году.

"Будут воплощаться краткосрочные, модульные и круглогодичные образовательные программы: семинары, форумы, интенсивы, конференции и практикумы. В центре "Маяк" будет также вестись подготовка специалистов по работе с молодежью, развитие социальных проектов. Уже в этом году запланировано проведение не менее четырех образовательных мероприятий", - подчеркнул Балицкий.

Кроме того, на месте Кириенко встретился с заместителем руководителя Росмолодежи Дамиром Фатаховым и представителями местных властей, сообщается в телеграм-канале администрации Запорожской области.

"Был решен ряд вопросов по строительным работам, а также благоустройству зоопарка и пляжной зоны. Сдача объекта произойдет в соответствии с планом-графиком в указанный срок", - говорится в сообщении.