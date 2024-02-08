В Госдуме разработали поправки о расширении категорий нежелательных организаций в РФ

Поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ разработала пакет поправок, предусматривающий возможность признавать нежелательными в РФ иностранные организации, учредителями которых являются иностранные госорганы. Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"В распоряжении комиссии имеются материалы об участии иностранных и международных организаций, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств, в деятельности, представляющей угрозу безопасности нашей страны. <…> Действующее законодательство не позволяет признавать их деятельность нежелательной, так как данный правовой механизм защиты распространяется лишь на неправительственные зарубежные организации", - сообщил Пискарев, слова которого приведены в Telegram-канале комиссии.

В частности, добавил он, речь идет об участии таких организаций в разработке санкций против РФ, "блокировании инвестиционных проектов, подготовке агентов влияния, вмешательстве в выборы в России, разжигании национальной розни и о многом другом". В связи с этим, добавил депутат, "предлагается включить их в перечень организаций, деятельность которых может быть признана нежелательной на территории России". Соответствующие поправки предлагается прописать в законе "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", добавил Пискарев.

В связи с этим "предлагается включить их в перечень организаций, деятельность которых может быть признана нежелательной на территории России", добавил депутат.

Поправки в КоАП и УК РФ

По его словам, поправки планируется внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.

"Изменения предлагается внести в четыре федеральных закона, а также в ст. 20.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях (участие в деятельности иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности) и ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности) в части уточнения объективной стороны административного правонарушения и уголовного преступления в связи с расширением категорий нежелательных организаций", - сообщил Пискарев.

Как пояснил ТАСС зампред думской комиссии Юрий Синельщиков, инициатива предполагает, что из законов, которые касаются работы нежелательных организаций, исключается слово "неправительственные". Сроки внесения пакета законопроектов в Госдуму депутат не уточнил. "Если сейчас всякие запреты и санкции касаются только неправительственных организаций, в том числе и в Уголовном кодексе, то теперь будут все организации: правительственные, неправительственные", - сказал Синельщиков ТАСС.

Распространение законопроекта

Кроме того, поправки, направленные на возможность расширения перечня нежелательных иностранных организаций, не коснутся тех из них, которые входят в структуру иностранных госорганов, а также международных межправительственных организации, в которые входит РФ.

"Законопроект не будет распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия, а также организации, которые входят в структуру органов госвласти иностранного государства", - добавил Пискарев.

В настоящее время за участие в деятельности нежелательной иностранной или международной неправительственной организации предусмотрена уголовная и административная ответственности. Так, статья КоАП РФ влечет наложение штрафа на граждан от 5 до 15 тыс. рублей, на должностных лиц - от 20 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей. Если лицо уже было оштрафовано или имеет судимость за участие в работе нежелательной организации, ему согласно УК РФ грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, лишение свободы до 4 лет.