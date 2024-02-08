В Барселоне фермеры на тракторах устроили протест

Из-за аналогичных протестов также заблокированы дороги в других городах Испании,

МАДРИД, 8 февраля. /ТАСС/. Фермеры на тракторах продолжают акции протеста в разных частях Испании. Как сообщила в X (ранее Twitter) городская гвардия Барселоны, одна из манифестаций проходит в центре Барселоны.

Кроме того, по версии испанского Главного управления безопасности дорожного движения, из-за аналогичных протестов также заблокированы дороги в других городах страны. Аграрии пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, а также выступают против европейской сельскохозяйственной политики.

Это уже третий день протестов в Испании. При этом фермеры анонсировали, что акции будут продолжаться в течение ближайших недель. Ранее в ходе манифестаций были задержаны более 10 человек.

В последнее время в разных странах ЕС проходят акции протеста фермеров. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии и других государствах сообщества. Ранее министр сельского хозяйства Испании Луис Планас провел встречу с представителями нескольких аграрных организаций, которые анонсировали акции протеста в стране. Как считает глава ведомства, Еврокомиссия была не в состоянии до настоящего момента вести диалог с сельскохозяйственным сектором.