ЦИК предложит разрешить сбор подписей через "Госуслуги" на федеральных выборах

Председатель комиссии Элла Памфилова отметила необходимость привести базовые законы к единообразию в области процедуры регистрации кандидатов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России по итогам президентской кампании предложит законодателям разрешить электронный сбор подписей избирателей через портал "Госуслуги" на выборах федерального уровня. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"По итогам этой кампании уже точно видим три аспекта, которые предложим рассмотреть нашим законодателям, - разрешить сбор подписей с помощью "Госуслуг" на федеральных выборах, как это делается уже на региональных, не менее 50%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Второе предложение, по ее словам, - уточнить в законодательстве момент, с которого лицо может считаться кандидатом, чтобы этот статус не девальвировался. И третье - базовые законы привести к единообразию в области процедуры регистрации кандидатов.

В мае 2020 года Госдума приняла закон о возможности дистанционного сбора подписей избирателей на региональных выборах. Им предусматривается возможность сбора подписей избирателей и участников референдума, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума, через единый портал государственных и муниципальных услуг. Количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта РФ, однако оно не может превышать 50% от количества необходимых для регистрации подписей.

Технология дистанционного сбора подписей впервые применялась на региональных выборах в сентябре 2020 года в трех субъектах РФ. Глава ЦИК РФ в 2021 году допускала, что избиравшийся тогда новый состав Госдумы примет поправку о возможности электронного сбора подписей на выборах федерального уровня.