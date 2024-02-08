В обрушившемся склепе в Ингушетии обнаружили редкий дирхам

Монета Султана Мурада III уникальна своими крупными размерами

МАГАС, 8 февраля. /ТАСС/. Редкую монету дирхам нашли при расчистке материалов обрушившегося слепа в Ингушетии. Размер монеты вдвое превышает ранее обнаруживаемые аналоги, сообщил в Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"При расчистке материалов обрушившегося склепа Цори найден дирхам, монета Султана Мурада III, внука знаменитого Сулеймана Великолепного. Чеканена в 1574 -1575 гг. <...> Монета уникальна своими крупными размерами. Обычно монета данного номинала имеет диаметр около 1,15 см, Цоринская же находка почти в два раза крупнее - 2,3 см", - написал он.

Сотрудник археологического центра имени Крупного Умалат Гадиев сообщил, что в горную Ингушетию монета могла попасть через транскавказские транспортные магистрали. Комплекс Цори расположен на высоте около 1,2 тыс. м в труднодоступной местности и датируется XV - XVI веками. Обрушившаяся башня представляет из себя некрополь с родовыми захоронениями. На месте были обнаружены останки около 200 человек и более 50 артефактов.

"Когда все находки, имеющие историческую ценность, соберут, специалисты будут работать над сохранением экспонатов, а также будут уведомлены соответствующие органы правопорядка, пограничная служба и руководство муниципального образования", - прокомментировал Калиматов.

Обрушение башни произошло из-за возраста и особенностей климата местности. Специалисты отмечают хорошую сохранность обнаруженных артефактов. Среди них есть головной убор, обувь, музыкальный инструмент, различное вооружение, предметы быта.