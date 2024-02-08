В СПЧ назвали российские выборы главной мишенью для Запада в противостоянии с РФ

Как отметил член Совета по правам человека Александр Брод, кампания проходит в принципиально новых условиях

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российская избирательная система стала одной из главных мишеней для стран Запада в условиях геополитического противостояния с РФ. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"В условиях усиления геополитического противоборства российский избирательный процесс стал одной из главных мишеней внешнего давления. Выборы традиционно являются предлогом для дестабилизации политической системы, вмешательства во внутриполитическую ситуацию в России со стороны Запада", - сказал Брод на расширенном заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

По его словам, кампания по выборам президента РФ проходит в принципиально новых условиях. "Против России развязана настоящая информационно-психологическая война, направленная на уничтожение российской государственности. Дискредитация президентских выборов является основной мишенью этой информационной войны для внешних политических сил", - сказал Брод, отметив, что для достижения этой цели активно используются информационно-коммуникационные технологии, включая СМИ и соцсети.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.