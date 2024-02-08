В Тель-Авиве и Иерусалиме почтили память консулов Российской империи на Святой земле

В церемонии на Русском подворье в Яффо приняли участие дипломаты из России, Белоруссии и Узбекистана

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 февраля. /ТАСС/. Поминальная молитва и церемония возложения венков к могиле вице-консула Российской империи в Палестине Владимира Тимофеева состоялись на Русском подворье святой праведной Тавифы в Яффо в южной части Тель-Авива в преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломатического работника, передает корреспондент ТАСС.

"Владимир Николаевич [Тимофеев] скончался 130 лет назад, и очень символично, что он похоронен в Святой земле именно здесь, вблизи храма (Храм святого апостола Петра и праведной Тавифы - прим. ТАСС), над созданием и сооружением которого он тоже трудился. Он в качестве вице-консула Российской империи в Яффо, помимо своей главной задачи, - встречи и сопровождения паломников, которых в то время было до 12 тыс. в год, принимал ценные грузы из России, включая иконы для этого храма, у основания которого он похоронен", - заявил, выступая на церемонии, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Вице-консул Российской империи Владимир Николаевич Тимофеев с 1885 по 1894 год работал в российском консульстве в Яффо. В церемонии на Русском подворье в Яффо приняли участие дипломаты из России, Белоруссии и Узбекистана.

На Сионском православном кладбище в Западном Иерусалиме в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню дипломатического работника, ранее в четверг была также проведена церемония возложения цветов к могиле генерального консула Российской империи в Иерусалиме Василия Федоровича Кожевникова, сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Израиле. Кожевников - опытный дипломат, дважды возглавлявший консульство Российской империи в Иерусалиме, с 1866 по 1876 год и с 1880 по 1885 год, добавили в диппредставительстве, отметив, что "за время службы [Кожевников] внес значимый вклад в укрепление российского присутствия в Святой земле".

"Могила консула Кожевникова была обнаружена благодаря усилиям научной секции Императорского православного палестинского общества (ИППО) и Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме в ходе изучения русского некрополя в Святой земле", - отметили дипломаты.