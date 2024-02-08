В школах Великого Новгорода с 1 сентября будут обучать управлению дронами по нацпроекту

Новая образовательная программа включит несколько направлений работы, связанных с беспилотниками

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 февраля. /ТАСС/. Новгородских школьников будут обучать управлению средствами беспилотной авиации. Как сообщил министр образования Новгородской области в рамках внеочередного заседания правительства региона, новая образовательная программа включит несколько направлений работы, связанных с беспилотниками: первое - это дополнительное образование: кружки и секции, второе - новый предмет, который будет введен в школах с 1 сентября.

"Новгородская область вошла в число 30 субъектов страны, которые в этом году примут участие в новом национальном проекте "Беспилотные авиационные системы". На его реализацию из федерального бюджета региону выделяется почти 300 млн рублей, также предусмотрено софинансирование из областного бюджета. На эти средства планируется запустить в образовательных организациях региона новую программу по управлению средствами беспилотной авиации", - сказал Яковлев.

По его словам, это очень важный и нужный новый национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. В регионе определены 17 школ в ряде муниципальных образований региона и один центр профессиональной подготовки.

"Мы максимально будем использовать эти учреждения как базовые, в том числе будет возможность организовать подвоз ребят из ближайших школ. Задачи очень амбициозные, времени у нас мало. К началу нового учебного года у нас уже все должно быть готово и функционировать. Кроме того, нам предстоит обучить еще педагогов, подготовить помещение и закупить большое количество оборудования", - сказал министр.