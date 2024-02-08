В Нальчике представили более 130 молодежных инновационных проектов

Разработки представили не только студенты и аспиранты, но и школьники, более 60 проектов принадлежат молодым ученым из КБГУ

НАЛЬЧИК, 8 февраля. /ТАСС/. Более 130 инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа представили на выставке в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) в Нальчике. Среди участников были и школьники, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"День российской науки в КБГУ традиционно был отмечен выставкой инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа, которая прошла уже в 18 раз. В экспозиции приняли участие более 130 уникальных проектов молодых ученых из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Ингушетии, Южной Осетии и Ростова-на-Дону. Интересные и перспективные разработки представили не только студенты и аспиранты, но и школьники, более 60 проектов принадлежат молодым ученым из КБГУ", - говорится в сообщении.

Молодые ученые представили на выставке новации в сельском хозяйстве, медицине, строительстве и промышленности, в соцсфере. Судейская комиссия определила победителей и призеров в номинациях "Лучший инновационный проект", "Лучший инновационный продукт", "Лучшая инновационная идея", "Лучшая презентация проекта", "Лучшая бизнес-идея", "Лучший социальный проект". Дипломанты первой степени стали обладателями сертификата номиналом 35 тыс. рублей, который дает право на оформление центром поддержки технологий и инноваций КБГУ объектов интеллектуальной собственности и сопровождения этой интеллектуальной собственности.

Более 30 проектов, участвовавших в выставке, ранее уже воплотились в реальные продукты, прокомментировала и. о. проректора КБГУ по научно-исследовательской работе Светлана Хаширова. "Это очень важно, потому что основная цель нашей выставки - показать общественности, нашему бизнес-сообществу, что умеют делать наши молодые ученые, какие у нас есть интересные продукты, технологии, чтобы они нашли своего потребителя. Надеюсь, что на сегодняшней выставке многие <... > найдут своих заказчиков".