Путин поздравил Ирину Муравьеву с юбилеем

Президент России назвал ее актерскую игру народной артистки эталоном профессионального мастерства

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РФ Ирину Муравьеву с юбилеем, назвав ее работы в кино и на сцене Малого театра России подлинным эталоном профессионального мастерства. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемая Ирина Вадимовна! Поздравляю вас с юбилейным днем рождения. <...> Ваши замечательные работы в кино и на сцене знаменитого Малого театра России - подлинный эталон профессионального мастерства и безупречного художественного вкуса", - говорится в послании главы государства.

Путин подчеркнул, что Муравьева на протяжении многих лет подвижнически служит отечественному искусству, щедро дарит зрителям свой талант, восхищает публику непревзойденным актерским темпераментом, искренностью и обаянием. "От души желаю вам здоровья, успехов и благополучия", - заключил президент.

Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Окончила драматическую студию при Центральном детском театре (ЦДТ), в 1982 году получила диплом актерского факультета Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС). С 1993 года является актрисой Государственного академического Малого театра. Задействована в постановках "Женитьба Бальзаминова" и "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесам Александра Островского, "Женитьба" и "Мертвые души" по произведениям Николая Гоголя, "Всегда зовите Долли!" по мотивам пьесы Торнтона Уайлдера "Осторожно, сваха!".

Актриса дебютировала в кино в 1973 году. Среди ее наиболее известных киноработ - Людмила Свиридова в мелодраме "Москва слезам не верит", Нина Соломатина в фильме "Карнавал", Надя Клюева в комедии "Самая обаятельная и привлекательная". В общей сложности Муравьева снялась в более чем 40 фильмах и сериалах. Награждена орденами "Знак Почета", Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1981 года, премии правительства РФ в области культуры 2006 года.