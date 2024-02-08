Путин поздравил преподавателей, учащихся и выпускников СПБГУ с 300-летием

Президент отметил, что история вуза связана с именами выдающихся ученых, педагогов и наставников

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов, аспирантов и выпускников Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) с 300-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"История одного из старейших высших учебных заведений России неразрывно связана с важными этапами развития отечественной научной мысли, с именами выдающихся ученых, педагогов и наставников. И, конечно, особая гордость вуза - блистательная плеяда выпускников, среди которых - нобелевские лауреаты, всемирно известные писатели и поэты, художники и музыканты, олимпийские чемпионы", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что сегодня, как и столетия назад, в университете царит атмосфера созидания и научного поиска, крепнут традиции студенческого братства и товарищества.

"Убежден, что, сохраняя прочную, незыблемую связь времен и поколений, оставаясь открытым всему новому, передовому, СПбГУ и впредь будет служить центром притяжения для энергичной, талантливой, целеустремленной молодежи, стремящейся приносить пользу Родине", - подчеркнул президент.

Сам Путин - выпускник Ленинградского государственного университета (ЛГУ), который позже и был преобразован в СПбГУ.