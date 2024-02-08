Огонь семейного очага "Сердце России" доставили в Калининград из Москвы

Лампада с символом Года семьи будет храниться во дворце бракосочетаний

КАЛИНИНГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Лампаду с частицей Всероссийского семейного очага доставили в Калининградскую область из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"В Калининградскую область доставлен огонь семейного очага "Сердце России". Лампада с символом Года семьи будет храниться во Дворце бракосочетаний города Калининграда № 1", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент РФ Владимир Путин 23 января дал старт объявленному в России Году семьи на всероссийском форуме "Родные - любимые" на Международной выставке-форуме "Россия". Там символический огонь семейного очага был зажжен от огня, привезенного из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Лампадки с огнем отправляются во все регионы страны.

Огонь, доставленный в Калининград, был зажжен в Москве от огня во Дворце бракосочетания в Малом Харитоньевском переулке 7 февраля. В регион его привез руководитель представительства правительства Калининградской области в столице Артем Папета, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Министр молодежной политики области Анна Мусевич передала частицу Всероссийского семейного очага "Сердце России" руководителю ЗАГС Калининградской области Надежде Костиковой. Костикова сообщила, что его частицы будут переданы во все отделы ЗАГС администраций муниципальных образований региона.