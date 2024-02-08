СМИ: все меньше немцев поддерживает санкции против РФ, помощь Украине и прием беженцев

По данным газеты Tagesspiegel, поддержка поставок гуманитарной помощи для жителей страны сократилась с 49% до 20%

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Уровень поддержки антироссийских санкций и поставок гуманитарной помощи Украине со стороны жителей ФРГ снижается. Об этом сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на результаты опроса общественного мнения.

В исследовании сравниваются настроения немцев в период с мая 2022 года по ноябрь 2023 года. Если в начале отчетного периода 46% респондентов высказывались за новые санкции против РФ, то в конце - 25%. Такая же динамика прослеживается в вопросе приема новых беженцев с Украины. Поддержка поставок гуманитарной помощи для жителей страны сократилась с 49% до 20%.

"По вопросу, стоит ли Германии отправлять еще больше оружия, чем раньше, аналогичная динамика. Противники более интенсивных поставок тяжелого оружия теперь в большинстве", - говорится в статье, но процентов никаких на этот счет не приводится.

В опросе, который проводился по заказу Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, участвовали около 1 тыс. человек.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €27 млрд. Правительство Германии в 2024 году увеличит помощь с €4 млрд до €7-8 млрд.