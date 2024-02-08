Гранит для отделки станции московского метро "Бачуринская" привезли из трех регионов РФ

Площадь композитных панелей превышает 8 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более 380 тонн гранита было использовано в отделке строящейся станции Московского метрополитена "Бачуринская", материал был привезен из трех регионов России. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Для отделки станции "Бачуринская" применялся гранит из трех регионов. Так, для полов и лестниц использовался мансуровский гранит из республики Башкортостан. Для цоколей колонн и путевых стен предназначен карельский габбро-диабаз. Гранатовый амфиболит из месторождения "Приполярный" украсит стены, парапеты, цоколи венткисосков и павильонов. В общей сложности площадь гранитного покрытия более 4,6 тыс. кв. м, а вес превышает 380 тонн", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он добавил, что в отделке станции также широко применялся алюминий, стекло и нержавеющая сталь. "Площадь композитных панелей превышает 8 тыс. кв. м", - отметил глава департамента.

По его словам, ключевым элементом строящейся станции станут 12 светильников-турбин. "Вес каждого светильника [равен] 750 кг, а размеры составляют почти 10 м. На текущий момент смонтирован один из 12 таких светильников", - пояснил спикер.

Отделочные работы на данной станции в составе Троицкой линии завершаются. Реализация объекта должна улучшить транспортное обслуживание населения соседних поселений Сосенское и Воскресенское, Новомосковского административного округа Москвы, а также сократить временные затраты пассажиров. "Она расположится в окружении сложившейся застройки Коммунарки. После ввода в эксплуатацию станция сможет принимать 140 тыс. человек ежесуточно", - уточнил Загрутдинов.

Ранее в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общая строительная готовность станции составляет 70%. Ведутся работы по устройству монолитных конструкций пешеходных переходов, верхнего строения пути, отделочные работы, а также монтаж инженерного оборудования.