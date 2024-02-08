Кадыров сообщил об открытии мечети вместимостью до 3 тыс. человек в городе Ойсхара

Она названа в честь покойной матери депутата Госдумы Адама Делимханова

ГРОЗНЫЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Школу по изучения Корана и мечеть вместимостью до 3 тыс. человек открыли в новом чеченском городе Ойсхара. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"По воле Всевышнего Аллаха сегодня в городе Ойсхара Гудермесского района распахнула свои двери для верующих мечеть вместимостью до 3 000 человек. Здесь же мы открыли прекрасную школу хафизов имени известного чеченского эвлия, духовного лидера - шейха Ташу-Хаджи Саясановского", - написал глава Чечни, добавив, что строительство объектов профинансировал Фонд Кадырова.

По его словам, новая мечеть названа в честь покойной матери депутата Госдумы Адама Делимханова.

"Марьям Юсуповна подарила чеченскому народу достойных сыновей, двое из которых имеют звание Героя России. Дорогие братья - Адам, Шарип, Амхад и Алибек с первых дней самоотверженно трудятся на пути нашего первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова и вносят значительный вклад в дело защиты нашего Отечества", - отметил Кадыров.

Закон о присвоении статуса города поселку Ойсхара вступил в силу 1 января текущего года. В городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. В Чечне на сегодняшний день функционируют более 1,4 тыс. мечетей.