Карлсон выложил в соцсетях кадр с записи интервью с Путиным

На снимке журналист и российский лидер сидят друг напротив друга на небольшом расстоянии

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон опубликовал в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) кадр, на котором сидит за одним столом с президентом России Владимиром Путиным во время интервью.

На снимке журналист и российский лидер сидят друг напротив друга на небольшом расстоянии. "Такер берет интервью у президента России Владимира Путина. Смотрите сегодня вечером в 18:00 по времени Восточного побережья (02:00 мск 9 февраля - прим. ТАСС)", - подписал пост Карлсон.