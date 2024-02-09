В Китае готовятся встретить год Зеленого Деревянного Дракона

Китайский Новый год наступит в ночь на 10 февраля

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Китайский Новый год, который сами жители КНР называют Праздником весны - Чуньцзе, наступит в ночь на 10 февраля. Китайцы готовятся отдыхать и праздновать до 17 февраля.

Согласно традиционной системе китайского летоисчисления, зодиак всегда сочетается с одним из пяти первоэлементов (огнем, водой, деревом, металлом и землей) и соответствующим цветом (красным, черным, зеленым, белым и желтым). В 2024 году Дракону по циклической закономерности соответствуют дерево и зеленый цвет, и потому этот год пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона.

Улицы китайских городов в преддверии праздника украшены иероглифом "счастье", красными фонариками - традиционным атрибутом Праздника весны - и, конечно же, фигурами драконов. Люди с удовольствием позируют возле них, чтобы сделать памятную фотографию с символом этого года.

Дракон занимает важнейшее место в традиционной китайской культуре. Это существо символизирует силу, величие, благородство и мудрость. Ханьцы, крупнейшая народность Китая, называют себя потомками дракона. В древности дракон ассоциировался с верховным правителем: китайский император именовал себя как "истинный дракон - сын неба". Восседал он на "троне дракона", а его парадное платье называлось "халат дракона" - на одеянии непременно вышивался этот символ императорского двора.

Современные китайцы стараются не отставать от древних правителей и активно покупают под новый год одежду с изображением дракона. В целом обновление гардероба в преддверии Праздника весны - одна из новогодних традиций в Китае. Согласно поверью, если животное - символ грядущего года совпадает с вашим знаком зодиака, то в наступающем году вам непременно нужно ходить в красном - носить красную одежду, носки, нижнее белье или браслет.

Такое совпадение, которое происходит раз в двенадцать лет, предвещает непростой год. Но красное, как говорят в народе, может отогнать злых духов и уберечь от ненастий. Поэтому новая одежда - красного цвета или с изображением дракона - отличный подарок для родных и близких на китайский Новый год.

С кем отмечать Праздник

Чуньцзе - семейный праздник, и китайцы стараются провести его вместе с родителями и родственниками. До и после Праздника весны в КНР происходит так называемое весеннее движение - чуньюнь. Многие китайцы, работающие или учащиеся вдали от дома, стремятся уехать из больших городов на свою малую родину, чтобы встретить Новый год в семейном кругу.

Пассажиры штурмуют железнодорожные станции и автовокзалы - билеты в этот период времени приобрести совсем непросто. В этом году период чуньюнь пройдет с 26 января по 5 марта. Министерство транспорта КНР заявило, что жители страны совершат порядка 9 млрд поездок за это время, из них 7,2 млрд поездок китайцы совершат на личном транспорте, 1,8 млрд - самолетами, поездами, автобусами, судами и другими видами транспорта.

Чем ближе к китайскому Новому году, тем сильнее замирает деловая и общественно-политическая жизнь в КНР. В дневное время все больше людей можно встретить на народных гуляниях в парках и скверах. По поверхности замерзших водоемов люди катаются на коньках и санках, отталкиваясь ото льда специальными палками. Часть парков при храмах пока закрыта для подготовки к традиционным храмовым ярмаркам, которые откроются только на второй день Нового года.

По традиции, в канун Праздника весны китайцы готовят традиционные новогодние угощения. На севере Китая лепят пельмени с разнообразной начинкой - с мясом, яйцом или овощами, а на юге страны готовят дессерт из клейкого риса - няньгао. Чем больше блюд на столе, тем лучше, но на нем непременно должна быть рыба, которая созвучна в китайском языке со словом "избыток".

Перед Праздником весны принято проводить генеральную уборку, чтобы встретить Новый год в чистоте и порядке. Иероглифы "пыль" и "устаревшее" в китайском языке пишутся по-разному, но читаются одинаково - чэнь. Благодаря этому созвучию китайцы уверены, что уборка пыли помогает избавиться от неудач и проблем прошлого года.