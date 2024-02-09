Моряки ТОФ почтили память экипажа крейсера "Варяг" в честь 120-й годовщины подвига

Экипаж крейсера сражался с канонерской лодкой "Кореец" с японской эскадрой при корейском Чемульпо

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Представители командования и моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли участие в патриотической акции, посвященной 120-й годовщине со дня героического боя крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" с японской эскадрой при корейском Чемульпо. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Представители командования и моряки Тихоокеанского флота приняли участие в патриотической акции, которая состоялась у памятника на братской могиле нижних чинов бронепалубного крейсера "Варяг". Также почтить память героев пришли ветераны флота, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова, участники региональных военно-патриотических движений", - гласит сообщение ТОФ.

Крейсер "Варяг" участвовал в начале Русско-японской войны 1904-1905 годов. 27 января (9 февраля) 1904 года он был блокирован японской эскадрой в нейтральном корейском порту Чемульпо, где находился на рейде. Российские моряки, пытаясь прорваться из бухты в Порт-Артур, вступили в неравный бой с противником, у которого было несколько крейсеров и миноносцев. В жестокой битве "Варяг" получил серьезные повреждения. Это стало причиной его возвращения в порт, где офицерский состав принял решение затопить крейсер, чтобы он не достался врагу. После сражения 24 русских моряка лечились в Чемульпо, несколько из них умерли. Их прах с согласия японского правительства зимой 1911 года погребли на Морском кладбище во Владивостоке.