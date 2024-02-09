Авиарейсы из Томска в Турцию, Египет и Китай планируют открыть в 2024 году

В 2023 году возобновили полеты в Таиланд

ТОМСК, 9 февраля. /ТАСС/. Прямые авиаперелеты из Томска в Турцию, Египет и Китай планируется запустить в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Продолжаем развитие маршрутной сети томского аэропорта, открываем новые направления полетов. Восстанавливается международное авиасообщение: в 2023 году возобновлены полеты в Таиланд. Работаем над открытием уже в этом году прямого авиасообщения и в другие страны, включая Турцию, Египет и Китай", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Мазура.

Аэропорт Томска является одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения. Пропускная способность аэропорта - 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях. В 2021 году началось строительство нового терминала, его стоимость - около 2,8 млрд рублей. К 2030 году планируется нарастить пассажиропоток до 1,1 млн пассажиров в год.

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