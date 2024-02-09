Легойда: Путин "очень точно и сильно" сказал о невозможности разделить РПЦ на Украине

По словам президента, украинские власти "растаскивают" Русскую православную церковь потому, что она "объединяет не территорию, а душу"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Украинским властям не удастся "растащить" Русскую православную церковь, она объединяет "душу" народа, и президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карслону очень точно сказал об этом. Эту точку зрения высказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Очень точные и очень сильные слова президента. Конечно, не удастся!" - написал Легойда в Telegram-канале.

Говоря о действиях Киева, Путин заявил о том, что никому не удастся разделить Русскую православную церковь. По его словам, украинские власти "растаскивают" Русскую православную церковь потому, что она "объединяет не территорию, а душу", но "никому не удастся ее разделить".

На Украине в последнее время идет активная кампания против канонической УПЦ, в том числе поощряется переход ее религиозных общин под юрисдикцию так называемой Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических структур. В октябре 2023 года Верховная рада поддержала в первом чтении подготовленный по поручению президента Украины Владимира Зеленского законопроект, который направлен на запрет УПЦ.