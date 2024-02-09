Посол РФ: в Узбекистане обсуждают проект создания работающих по русским программам школ

Олег Мальгинов отметил, что сейчас необходимо "сохранить то, что есть, сделать преподавание русского языка массовым"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Проект, в рамках которого предлагается создать в Узбекистане работающие по русским программам школы, находится в стадии обсуждения. Об этом заявил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов в эфире телеканала "Россия-24".

"Было высказано предложение строить школы русские, которые работали бы в том числе и по русским программам. <...> Этот проект пока еще в стадии обсуждения", - сказал он.

Мальгинов отметил, что сейчас необходимо "сохранить то, что есть, сделать преподавание русского языка массовым". "Сейчас у нас подготовлена линейка учебников, которые передаются в школы Узбекистана", - добавил дипломат.