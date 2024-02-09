Между городами Сибири из-за непогоды отменили шесть рейсов

Также задерживается прибытие самолетов из девяти городов России в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Метеоусловия в Томске, Красноярске и Кемерове стали причиной отмены рейсов между Новосибирском и этими городами, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Штормовые предупреждения о порывах ветра до 30 м/с, снежных заносах и метелях действуют в Новосибирской, Томской областях, Красноярском и Алтайском краях, республиках Алтай, Хакасия и Тыва.

"Все рейсы [отменены] по метеоусловиям Томска, Кемерова и Красноярска", - сказала собеседница агентства.

Также задерживается прибытие в Новосибирск самолетов из девяти городов России, в частности из Кемерова, Омска, Барнаула и Красноярска также по причине погоды в городах вылета.

В аэропорту Кемерова ТАСС сообщили, что самолеты, направлявшиеся в Новосибирск из Сургута и Иркутска совершили посадку в Кемерове. По данным пресс-службы новосибирского аэропорта, причиной перенаправления стал сильный боковой ветер в Новосибирске. Сейчас погода нормализовалась, рейс из Иркутска уже вылетел в Новосибирск.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, на час задерживается вылет в Красноярск, на 2,5 часа - вылет в Казань и Нижний Новгород.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Барнаула им. Титова, прилет авиарейса из Новокузнецка задерживается почти на 13 часов, также задерживается рейс из Новосибирска. Транзитный рейс из Барнаула в Москву задерживается на 14 часов.