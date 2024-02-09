В Кузбассе в 2024 году намерены построить 55 модульных медпунктов

Еще 33 медицинских объекта в регионе планируют отремонтировать

КЕМЕРОВО, 9 февраля. /ТАСС/. Отдаленные территории Кемеровской области получат в 2024 году 55 новых модульных медпункта. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, которого цитирует пресс-служба правительства региона.

"Мы ежегодно возводим новые ФАПы и врачебные амбулатории, проводим капитальный ремонт больниц и медпунктов, в том числе в отдаленных территориях. В этом году отремонтируем 33 таких объекта, построим 55 модульных зданий медпунктов", - сказал Цивилев.

9 февраля в Новокузнецком округе Кузбасса сдали три новых фельдшерско-акушерских пункта - в поселке станции Тальжино, в поселке Чичербаево и в селе Лыс, а также врачебная амбулатория в поселке Осиновое Плесо. Медицинскую помощь рядом с домом теперь смогут получить еще 2,5 тыс. человек.

На возведение модульных зданий направили более 50 млн рублей по программе модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение", на оснащение их оборудованием и мебелью - 3,6 млн рублей из областного бюджета, сообщила пресс-служба.