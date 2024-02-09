СМИ: в 260 местах Польши начались протесты фермеров

По данным портала interia.pl, самая крупная акция намечена в Познани

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. В 260 местах Польши одновременно начались протесты фермеров, в направлении большинства крупных городов движутся колонны тракторов и другой сельхозтехники. Об этом сообщает интернет-портал interia.pl.

По данным портала, самая крупная акция намечена в Познани, куда уже направляются около тысячи тракторов. Протестующие фермеры подтягиваются также к Радому, Эльблонгу и другим городам.

Блокады дорог уже зафиксировали в городе Ожаров и возле переезда в Медыке на границе с Украиной. Из-за массового выезда сельхозтехники на дороги и автострады полиция просит водителей искать объездные маршруты.

Объявлено, что протестные акции будут продолжаться по всей Польше в течение 30 дней.

Фермеры требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей к 2050 году достижение нулевых углеродных выбросов. Протест фермеров проходит при поддержке министерства сельского хозяйства Польши. "Мы не хотим ограничивать действия союза [сельхозпроизводителей], это их право, - заявил в четверг глава Минсельхоза Чеслав Секерский. - Мы считаем, что фермеры правильно протестуют".