Российские историки подготовят научный труд по афганской кампании времен СССР

По словам директора Института российской истории РАН, члена президиума Российского исторического общества Юрия Петрова, есть еще многочисленные свидетели и участники тех событий, которых также следует привлечь к подготовке издания

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российское историческое общество (РИО) и Институт российской истории РАН подготовят научный труд о десятилетней военной кампании СССР в Афганистане, выводы и оценки которого могли бы лечь в основу повествования школьных и вузовских учебников по этой теме. Выход сборника можно было бы приурочить к 45-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, сообщил директор Института российской истории РАН, член президиума Российского исторического общества Юрий Петров.

"Мы должны представить объективную картину того, что произошло, и последствий этих событий - для того, чтобы дать обоснованные заключения в наши школьные учебники, в вузовские учебники, которые сейчас готовятся по истории России. Одним словом, перед историками, мне кажется, здесь стоит серьезная, большая задача, <…> задача написания истории всего афганского десятилетия", - сказал Петров на заседании круглого стола общества, приуроченном к 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.

По его словам, прошедшие 35 лет - срок для истории совсем небольшой, и есть еще многочисленные свидетели и участники тех событий, которых также следует привлечь к подготовке издания. В частности, признал Петров, до сих пор еще не очень ясно, какова была цена всей операции.

"Есть данные о том, что она обходилась Советскому Союзу примерно 5 миллиардов рублей в год, но эти данные, я бы сказал, не до конца проверены. Была комиссия Николая Ивановича Рыжкова (в 1985-1990 годах председателя Совета министров СССР - прим. ТАСС), которая работала над этим, но как-то результатов ее работы мы до сих пор не получили. А для историков это совершенно необходимая вещь", - сказал ученый.

В целом он отметил, что главной целью афганской кампании Советского Союза была "защита южных рубежей страны от международного терроризма и наркотрафика", и "ни в коем случае нельзя считать это десятилетие ошибкой".

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева со своей стороны предложила отдельно собрать и издать к 45-летию воспоминания ветеранов-афганцев, в том числе и для того, чтобы формировать правильное представление у молодежи о тех событиях. "Сейчас очень активно пишутся воспоминания участников Великой Отечественной войны, знаю, что Министерством высшего образования и науки РФ начата большая работа по созданию истории СВО, и в том числе запись воспоминаний участников СВО. И воспоминания ветеранов Афганистана, наверное, тоже достойная страница такой публичной истории, которая требует своего внимания", - сказала она.

СССР в Афганистане

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана был завершен 15 февраля 1989 года. Советские войска были введены в Афганистан 25 декабря 1979 года с целью поддержки Народно-демократической партии Афганистана, пришедшей к власти в результате Апрельской революции 1978 года, в борьбе с вооруженными формированиями моджахедов. За годы войны в Афганистане советские войска провели 416 крупномасштабных операций. На территории Афганистана прошли военную службу 620 тыс. советских военнослужащих, 15 тыс. из них погибли.

Как отметил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, СССР оставил после себя в Афганистане более 100 объектов промышленной, транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, среди которых гидроэлектростанция Наглу, тоннель Саланг, здание Кабульского политехнического университета и многие другие значительные объекты.