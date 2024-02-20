В ЯНАО заявили, что для очистки и благоустройства озера Ханто нужны около 1,5 млрд рублей

Заместитель губернатора Андрей Гаранин отметил, что ученые выявили повышенную концентрацию тяжелых металлов в воде

ТАСС, 20 февраля. Около 1,5 млрд рублей потребуется для очистки озера Ханто на окраине города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"На озере невозможно купание по существующей экологической ситуации. В теплое время года присутствуют неприятные запахи, с каждым годом увеличивается заболоченность, цветение, зарастание и заиливание водоема. Общий объем финансирования только благоустройства территории составит около 800 млн рублей", - отметил заместитель губернатора.

По предварительным оценкам, на восстановление озера и создание инфраструктуры потребуется около 1,5 млрд рублей. Согласно проекту расчищать водоем будут в летне-осенний период в течение четырех лет.

По словам Гаранина, ученые отметили повышенную концентрацию тяжелых металлов, почти вся рыба была заражена червем-паразитом, и ей не хватает кислорода. Причиной этого стала активная застройка Ноябрьска.

Озеро Ханто расположено к северо-западу от Ноябрьска и является важным элементом городской рекреационной инфраструктуры. Площадь зеркала воды составляет 2,43 кв. км. Ноябрьск является одним из крупнейших городов Ямала, численность которого составляет более 100 тыс. человек.

В Совете Федерации 19-21 февраля проходят Дни Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых принимают участие губернатор региона Дмитрий Артюхов, председатель окружного Заксобрания Сергей Ямкин, министры и руководители крупнейших предприятий.