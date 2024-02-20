Из Геническа отправили первый гуманитарный груз для жителей Авдеевки

В сборе помощи участвовали не только жители Херсонской области, но и других регионов России

ГЕНИЧЕСК, 20 февраля. /ТАСС/. Волонтерские организации Херсонской области отправили из Геническа первую партию гуманитарного груза для жителей Авдеевки Донецкой Народной Республики, передает корреспондент ТАСС.

"Мы едем сегодня с гуманитарной миссией в Авдеевку, везем продукты питания, теплые вещи. Все сопровождающие обеспечены индивидуальными средствами безопасности", - рассказал журналистам руководитель Херсонского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Лемякин.

Как уточнила руководитель регионального отделения всероссийского движения "Мы вместе" Ольга Яворская, в сборе гуманитарной помощи участвовали не только жители Херсонской области, но и других регионов России, а также представители Белоруссии. Груз предполагается доставить в пункты временного размещения, откуда помощь будет распределена между жителями Авдеевки.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. В Минобороны РФ подчеркнули, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома украинских сил.

По данным ведомства, после взятия Авдеевки, находящейся в 13 км к северу от Донецка, войска группировки "Центр" продолжают дальнейшие наступательные действия в ДНР.