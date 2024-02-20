В Таджикистане проведут реновацию одного из крупнейших русскоязычных центров

Он располагается в городе Бохтар

ДУШАНБЕ, 20 февраля. /ТАСС/. Реновация будет проведена в культурно-образовательном центре для русскоязычного населения в городе Бохтар в Таджикистане в рамках проекта Программы развития ООН (ПРООН), который финансирует РФ. Об этом сообщили в посольстве России в Душанбе.

"Утверждено решение о реновации культурно-образовательного центра для русскоязычного населения города Бохтар, что будет способствовать расширению доступа местной молодежи к цифровым навыкам", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что решение было принято в ходе заседания руководящего комитета проекта ПРООН "Расширение возможностей молодежи путем профессионального развития и инноваций", который финансируется Россией. В заседании приняли участие советник-посланник посольства РФ Вера Хуторская, зампред Госкомитета по инвестициям Таджикистана Кодир Хуршедаи, постпред ПРООН в Таджикистане Ленни Монтиэль и директор бизнес-инкубатора республики Дильшод Джуразода.

Также на заседании обсудили итоги работы в 2023 году, в том числе разработку курсов для поддержки бизнес-инициатив, финансовую поддержку молодым предпринимателям и был утвержден план работы на 2024 год. "Россия на протяжении многих лет оказывает в Таджикистане поддержку молодому поколению. Надеемся, что благодаря нашей помощи в сфере совершенствования профессиональных навыков и инноваций таджикских юношей и девушек ждет успешное будущее", - приводятся в сообщении слова Хуторской.

Проект "Расширение возможностей молодежи путем профессионального развития и инноваций" финансируется за счет РФ и предназначен для развития знаний и навыков для того, чтобы помочь представителям молодого поколения стать востребованными на современном рынке труда. Проект запустили в 2022 году как продолжение инициативы "Молодежь для бизнеса и инноваций", которая реализовывалась с 2019 по 2021 годы. Культурный центр в Бохтаре на юго-западе Таджикистана является одним из крупнейших в республике, также в городе расположена одна из пяти российско-таджикских школ, построенных РФ.