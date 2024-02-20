Посол США намерена посетить в тюрьме "Лефортово" обвиняемого в шпионаже Гершковича

Мосгорсуд оставил журналиста в СИЗО до 30 марта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Посол США в Москве Линн Трейси рассчитывает посетить 21 февраля в тюрьме Лефортово американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в РФ в шпионаже.

"Сегодня я не смогла поговорить с Эваном в зале суда, я рассчитываю навестить его завтра в тюрьме "Лефортово", - сказала Трейси. Слова дипломата приводятся в Telegram-канале американского диппредставительства.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд оставил в СИЗО Гершковича. В пресс-службе суда сообщили ТАСС, что "Гершкович останется под стражей до 30 марта 2024 года".