Лукашенко опроверг информацию о своей вакцинации от коронавируса

По словам президента Белоруссии, различного рода информационные вбросы и кибератаки будут продолжаться и их нельзя оставлять без внимания

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал информационным вбросом информацию, что в период пандемии для него был сделан запас вакцины и он привился.

"Я сегодня прочитал абсурдную вещь: оказывается, во время пандемии для президента Беларуси был сформирован какой-то там запас вакцины. Но я вообще не вакцинировался. Я не вакцинировался, и мою позицию вы знаете в связи с этой пандемией", - цитирует Лукашенко агентство БелТА. По его словам, тем не менее "такой информационный вброс был осуществлен".

Он пояснил, что ссылаются на некие разговоры врачей, обсуждавших, где спрятать вакцину. "И на что ссылаются? Что киберпартизаны или кто-то там взломали какой-то аккаунт, сайт или сервер", - заметил президент. "Еще раз подчеркиваю: я человек, который не вакцинировался. Это не значит, что так надо делать, но так у меня сложилось", - отметил президент.

По мнению президента, абсурдность ситуации заключается еще и в том, что вопросы, касающиеся вакцин или каких-либо лекарств для главы государства, не входят в компетенцию обычных медиков. "Какие врачи будут обсуждать лекарства, вакцины для президента? Начальник Службы безопасности - единственный человек, который может знать эту информацию. Но он впервые слышит то, о чем я сказал", - подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что различного рода информационные вбросы и кибератаки будут продолжаться и их нельзя оставлять без внимания.

Ранее президент сообщал, что переболел COVID-19 "на ногах".