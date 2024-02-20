В Дагестане в 2024 году планируют построить 17 новых школ и детский сад

В 2023 году в республике возвели 37 школ и 11 детсадов

МАХАЧКАЛА, 20 февраля. /ТАСС/. Строительство 17 новых школ и детского сада завершат в 2024 году в Дагестане. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дагестана Муслим Телякавов на заседании всероссийского штаба по капремонту школ под председательством секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака.

"В 2024 году нам предстоит ввести в эксплуатацию еще 17 школ на 7 620 мест и 1 детский сад на 60 мест", - сказал Телякавов.

По данным властей региона, в 2023 году в регионе ввели в эксплуатацию 37 школ и 11 детских садов.