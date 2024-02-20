Мишустин призвал продолжать работу в рамках проекта "Генеральная уборка"

Премьер-министр обратил внимание, что во многих регионах рядом с современными производствами, красивой инфраструктурой и благоустроенными пространствами находятся "затонувшие корабли, кучи грязи и прочих вещей"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность продолжения работы в рамках проекта "Генеральная уборка".

"Это масштабный, крайне востребованный проект по устранению вреда природе, который накапливался десятилетиями. На его реализацию в прошлом году мы предусмотрели свыше 3,5 млрд рублей и практически столько же, даже чуть больше, заложили на текущий. Но главное - даже не количество средств, которые были заложены, а [главное] - вообще придать импульс этому проекту, и президент об этом говорил, чтобы мы внимательно обернулись и посмотрели, что нас окружает", - сказал глава кабмина на стратегической сессии.

Он обратил внимание, что во многих регионах рядом с современными производствами, красивой инфраструктурой и благоустроенными пространствами находятся "затонувшие корабли, кучи грязи и прочих вещей". "Вот этот элемент "Генеральной уборки", мне кажется, нужно серьезно продвинуть во всех уголках нашей страны", - подчеркнул Мишустин.

Он напомнил о задаче ликвидировать свалки, опасные скважины, заброшенные промышленные предприятия, затонувшие суда, защитить здоровье людей от влияния таких факторов. "В течение последних двух лет устранено около 150 скважин нераспределенного фонда недр. Подняли, утилизировали уже 131 затонувший корабль, а я помню первый корабль, когда [его] поднимали. Необходимо продолжить формировать условия, чтобы такие объекты не появлялись", - заключил Мишустин. Он предложил на стратегической сессии обсудить предложения на этот счет.