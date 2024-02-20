Мишустин поручил продолжить выстраивание системы обращения с отходами и их переработки

Премьер-министр России предложил обсудить, какие дальнейшие шаги в этом направлении необходимо предпринять

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность продолжения работы по рациональному обращению с отходами и их дальнейшей переработке.

"Важно выстраивать систему для рационального обращения с отходами и их дальнейшей переработки. Для этого была запущена инициатива "Экономика замкнутого цикла". В области правового регулирования уже приняты необходимые поправки в законодательство, готовятся и нормативные акты для их выполнения", - сказал глава кабмина на стратегической сессии.

Он предложил обсудить, какие дальнейшие шаги в этом направлении необходимо предпринять.

Кроме того, отметил Мишустин, хорошие результаты есть в сфере расширения минерально-сырьевой базы. Такая работа идет в рамках инициативы "Геология. Возрождение легенды". "Открываются новые месторождения углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых. В перспективе они дадут обеспеченность минеральным сырьем отраслей промышленности и дополнительные высококвалифицированные места в области недропользования и, конечно, многих смежных секторах", - заключил премьер.