Справороссы предложили внести в УК наказание за отрицание геноцида во время ВОВ

За отрицание фактов геноцида в публичном выступлении, СМИ или интернете может быть предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до двух лет, либо в виде принудительных работ на срок до трех лет, либо в виде лишения свободы на тот же срок.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с главой партии Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов о геноциде многонационального российского народа в годы Великой Отечественной войны и наказании за его отрицание. Тексты законопроектов размещены в электронной базе палаты парламента.

Согласно документу, совершенные войсками Германии и их пособниками действия, направленные на умышленное и планомерное физическое уничтожение многонационального российского народа, являются геноцидом. Под многонациональным российским народом понимаются граждане, проживавшие на территории СССР в период Великой Отечественной войны.

Вторым законопроектом предлагается внести изменения в статью 354.1 "Реабилитация нацизма" УК РФ. За отрицание фактов геноцида в публичном выступлении, СМИ или интернете может быть предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до двух лет, либо в виде принудительных работ на срок до трех лет, либо в виде лишения свободы на тот же срок. Название статьи предлагается изложить в новой редакции - "Реабилитация нацизма. Отрицание геноцида многонационального российского народа в годы Великой Отечественной войны".

"Настоящий федеральный закон принимается в целях сохранения памяти о миллионах советских граждан, которые стали жертвами в годы Великой Отечественной войны, направлен на недопущение попыток фальсификации событий и пересмотра итогов Великой Отечественной войны, законодательное обеспечение защиты фундаментальных ценностей многонационального российского народа", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В сопроводительных материалах к законопроекту не представлен отзыв Верховного суда РФ, который необходим при внесении изменений в Уголовный кодекс РФ.