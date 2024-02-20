Число случаев оказанной помощи по медреабилитации возросло в два раза с 2019 года

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что сейчас развитие идет по таким направлениям, как оснащение учреждений, чтобы они имели возможность оказывать услуги в этой сфере

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Количество случаев оказанной медицинской помощи в рамках медицинской реабилитации возросло в два раза с 2019 года и составило 2,5 млн. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сегодня мы уже можем сказать, что с 2019 года количество случаев оказанной медицинской помощи в рамках медицинской реабилитации возросло в два раза и составило 2,5 млн", - сказал она.

Голикова пояснила, что в РФ была создана система медицинской реабилитации, сейчас развитие идет по таким направлениям, как оснащение учреждений, чтобы они имели возможность оказывать услуги в этой сфере, оплата в системе ОМС и наращивание объемов по медреабилитации.

"Кроме того, мы видим направления, по которым нам нужно предметно работать. Мы видим, что в рамках растущих объемов по профилактике, я имею в виду прохождение диспансеризации и профилактических осмотров, мы больше выявляем заболеваний и своевременнее оказываем медицинскую помощь, а в отдельных случаях как раз медицинскую реабилитацию", - добавила она.