В Дагестане число пользователей "Госуслуг" в 2023 году выросло на 43%

Они подали свыше 4,5 млн заявлений

МАХАЧКАЛА, 20 февраля. /ТАСС/. Число пользователей портала госуслуг в Дагестане в 2023 году выросло на 43%, они подали свыше 4,5 млн заявлений. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития региона Юрий Гамзатов.

"Доля зарегистрированных граждан, использовавших портал госуслуг в 2023 году, возросла на 43% по сравнению с 2022 годом. Всего за 2023 год подали через портал госуслуг свыше 4,5 млн заявлений на получение госуслуг. Для сравнения, в 2022 году было подано 2,5 млн заявлений", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 2023 году показатель удовлетворенности пользователей "Госуслуг" составил 4,19 балла при плановом значении 4 балла.