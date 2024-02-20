Суд в Чили постановил возобновить расследование по делу о смерти поэта Неруды

Апелляционный суд отметил, что проведенное ранее расследование не было исчерпывающим

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Сантьяго постановил возобновить расследование по делу о смерти чилийского поэта Пабло Неруды. Об этом сообщает радиостанция BioBio Chile со ссылкой на решение суда.

Согласно радиостанции, апелляционный суд принял решение о возобновлении дела, отметив, что проведенное ранее расследование не было исчерпывающим, а также указав на существование конкретных процедур, которые могли бы способствовать выяснению фактов смерти поэта.

В Чили Неруда известен не только как поэт, но и как дипломат и общественный деятель. В 1970 году Коммунистическая партия Чили выдвинула его в президенты Чили, но затем сняла его кандидатуру в пользу социалиста Сальвадора Альенде. Неруда умер 23 сентября 1973 года - спустя 12 дней после государственного переворота, в результате которого было свергнуто правительство Альенде, а власть захватила военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом.

Подозрения в том, что смерть именитого литератора имела насильственный характер, возникли после интервью мексиканскому журналу его личного водителя и помощника Мануэля Арайи в 2011 году. Тогда он высказал мнение, что лауреат Нобелевской премии по литературе мог умереть от введенной ему смертельной инъекции, а вовсе не вследствие ухудшения состояния здоровья из-за болезни. В 2013 году была проведена эксгумация останков Неруды.