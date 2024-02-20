РПЦ: решение Ватикана о благословении однополых союзов отходит от христианского учения

Участники заседания Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви выразили свои позиции относительно богословского содержания декларации Fiducia supplicans, в которой впервые в истории Католической церкви предложены формы благословения однополых союзов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Декларация, принятая Ватиканом в декабре 2023 года, в которой впервые в истории Католической церкви предложены формы благословения однополых союзов, отражает резкий отход от христианского нравственного учения, заявили участники заседания Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви (РПЦ).

"Участники заседания выразили свои позиции относительно богословского содержания декларации Fiducia supplicans, в которой впервые в истории Католической церкви предложены формы благословения однополых союзов. Члены Синодальной библейско-богословской комиссии были единогласны в том, что данное нововведение отражает резкий отход от христианского нравственного учения", - говорится в сообщении по итогам заседания на сайте РПЦ.

Уточняется, что поручение проанализировать документ дал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, результаты работы комиссии по этому вопросу будут направлены ему на рассмотрение.

Благословение Ватикана

Дикастерия (ведомство в Ватикане) по доктрине веры ранее сообщила, что допустимо получение благословения для "пар, не состоящих в браке, однополых", но это не означает таинство брака.

Как уточняется в распространенном документе, "благословение возможно для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих на легитимацию собственного статуса". Таким образом, благословение разрешается "вне литургического обряда". Как пояснялось, для составления документа привлекались эксперты по теологии, а также проводились консультации с Папой Римским Франциском, который подписал текст.

Ранее та же дикастерия разъяснила, что представители сексуальных меньшинств, как и любые верующие, смогут принимать крещение, а также быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви. Крещение могут принимать и дети однополых пар, в том числе рожденные от суррогатных матерей.