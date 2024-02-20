В Петербурге в 2024 году появятся почти 600 гостиничных номеров

Это почти на 150 номеров больше, чем в 2023-м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Более 570 новых гостиничных номеров появятся в Санкт-Петербурге в 2024 году, это почти на 150 номеров больше, чем в 2023-м. Об этом сообщил вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.

"У нас открылись 428 номеров в 2023 году и планируется 576 в 2024 году", - сказал Мусакин на расширенном заседании постоянной комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга по промышленности, экономике и предпринимательству, которое состоялось при участии городского комитета по развитию туризма.

Он также отметил, что в 2023 году на 21% увеличился валовый доход гостиниц города - до 58 млрд рублей, при этом рентабельность сохранилась примерно на прежнем уровне - 23%, а чистая прибыль составила около 12%, что, по его словам, "маловато для восстановления инфраструктуры гостиниц для ремонтов и прочих таких вещей". Он пояснил, что это связано с увеличением количества семейных туристов (больше гостей на один номер) и, соответственно, с ростом расходов на каждый номер. "Что хорошо для города с точки зрения общих доходов, но для гостиниц [чуть] более тяжеловато", - добавил он.

Мусакин также обратил внимание на острую нехватку сотрудников в отелях. "У нас катастрофически не хватает персонала", - сказал он. Так, гостиницы нуждаются в "быстрых сотрудниках", которых можно подготовить за месяц-полтора. Он отметил, что, если у города будет возможность выделить ресурсы на ускоренное переобучение, в ассоциации со своей стороны готовы оказать помощь.

"Я шел сейчас из своего офиса сюда, прошел мимо трех небольших гостиниц. На двух из них была табличка "Ищем горничных и администраторов", - привел пример Мусакин.

Восстановление допандемийных показателей

Член экспертного совета Российского союза туриндустрии Юлия Кислова отметила на заседании, что Санкт-Петербург может достичь показателей по турпотоку допандемийного 2019 года - тогда город принял рекордные 10,4 млн гостей - уже в этом году.

"Восстановление индустрии туризма после пандемии и в условиях жестких международных санкций идет весьма высокими темпами. Растет внутренний поток за счет семейных туристов, детского туризма. Растет и международный туризм, и в первую очередь за счет дружественных стран. Хотелось бы подчеркнуть, что при всей той динамике, которая, мы очень надеемся, сохранится, Петербург может достичь показателей по турпотоку 2019 года уже в этом, текущем 2024 году", - сказала она.

Общее число гостей Петербурга за 2023 год достигло 9,4 млн - это на 16% больше, чем годом ранее. По данным аналитиков, количество семейных туристов в Санкт-Петербурге по итогам прошлого года выросло на 18% - до 4,2 млн, а их доля в общей структуре турпотока в город оценивается в 53%. В 2023 году туристы принесли в экономику Северной столицы 482,7 млрд рублей - на 32% больше, чем годом ранее.